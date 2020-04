E’ ufficiale: Giulio Sabbi è il nuovo opposto della Top volley Cisterna. Il trent’enne di Zagarolo scalpita perché non vede l’ora di poter tornare ad allenarsi sul campo.

“Tornare a giocare nella mia regione – dopo quasi dieci anni è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso- ha dichiarato il giovane opposto – Voglio dare il mio contributo a una squadra storica della Superlega che merita di lottare per obiettivi sempre più ambiziosi”.

Il giocatore, fortemente voluto dal presidente Gianrio Falivene, ha firmato un contratto di due anni con la Top volley Cisterna. La squadra sta prendendo pian piano forma, infatti il presidente onorario Massimiliano Marini sta lavorando per cesellare un club che possa continuare ad infiammare il pubblico proprio come avvenuto in occasione della stagione appena conclusa.

“Oltre alle sue indiscusse doti tecniche Sabbi ha un grande temperamento, questo è molto importante per noi – chiarisce il presidente onorario Massimiliano Marini – vogliamo che chiunque verrà a giocare con noi possa esaltarsi e spingere tutto il nostro ambiente che vogliamo sia sempre più frizzante e coinvolgente”.

Sabbi, arriva alla Top volley dopo l’esperienza in Cina che lo ha visto protagonista allo Shanghai Jinse Nianhua Nanzi Paiqiu Julebu, nella Super League cinese.

“Un’esperienza che mi ha migliorato molto e che, inizialmente, avevo fatto per curiosità – ha dichiarato l’opposto laziale Sabbi – torno finalmente nella mia regione ma quello che ho vissuto in Asia mi ha aiutato a vedere le cose da un altro punto di vista anche perché lì ero completamente solo, lontano dalla mia famiglia, in un ambiente che però mi ha fortificato. Tornando a giocare vicino casa i miei genitori Achille e Augusta avranno la possibilità di seguirmi più da vicino ma anche i miei fratelli: Piero, che gioca a Zagarolo come opposto, Antonio, colui che mi ha fatto iniziare a giocare a pallavolo, e con loro anche mia sorella Francesca”.