La Del Prete virtus volley Latina, di coach Luca Schivo, ha portato a casa un’importante vittoria sabato 21 dicembre con il Santa Monica (3-0). E’ stata una partita decisamente tranquilla nel senso che non è mai stata in discussione, la squadra si era preparata molto bene in settimana e voleva subito riscattare la sconfitta di sabato scorso contro il Mentana e così è stato. La formazione iniziale è stata: in palleggio Noschese, i centrali Farkas e Velardi, in banda Chiappini e Mancini, l’opposto Russo, e il libero Mastruzzi. L’unico cambio effettuato a metà del secondo e del terzo set è stato: Scorsini su Farkas. In battuta, le leonesse sbagliano poco e mettono in grande difficoltà il Santa Monica alterando battute corte a battute tese, che non permettono alle avversarie di costruire un gioco pulito. Dall’ altra parte, Mastruzzi e compagne riescono ad arginare in ricezione le battute avversarie permettendo a Noschese di distribuire il gioco perfettamente e chiudendo anche diversi punti muro e sulle seconde palle sporche. Particolarmente incisivo è stato il centro in attacco. Grande prestazione anche di Mara Mancini e Silvia Russo che alternano piazzate a colpi forti mettendo in seria difficoltà la difesa delle romane. La partita si conclude con un secco 3-0 (25-14,25-15,25-14). Il campionato, delle leonesse della serie C, riprenderà dopo le feste natalizie e precisamente il 12 gennaio 2020 in trasferta contro il Cali Roma. La società della Virtus volley Latina augura a tutti buone feste e un felice anno nuovo.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti