Otto su otto le gare vinte dall’under 16 della Virtus volley Latina guidata da coach Francesco Fortunato. Nell’incontro disputato a Sezze, le giovani leonesse hanno portato a casa l’ottava vittoria consecutiva, e sono prime nel girone al giro di boa. La partita si è chiusa sul 3-0 (18-25 , 19-25, 15-25).

Nel primo set, sono scese in campo Marino (palleggiatore), Ciaramella (martello), Del Prete (centrale), Cupellaro (opposto), Ferrarese (martello) e Dervishi (centrale). Con un inizio equilibrato il set ha poi preso una piega in favore delle virtusine con una serie positiva che ha permesso di staccare la squadra avversaria e chiudere il set. Nel secondo set, il coach Fortunato schiera Bonaldo al posto di Marino. Inizio set equilibrato (fino all’ 8 pari) poi scappano via le giovani leonesse creando un distacco incolmabile.

Terzo set con stessa formazione, un calo di tensione porta le due squadre sul 10-10, ma tornano in cattedra le giovani leonesse e chiudono il set agevolmente (19-25). Le parole di coach Fortunato, sono state di elogio per tutte le ragazze, e felice per loro per la posizione raggiunta in classifica. Ora si meritano un po’ di riposo, anche se a breve ci attende la prima edizione della X-WINTER CUP 2019, torneo riservato alle categorie giovanili che si terrà qui a Latina il 28 e 29 Dicembre, dove ci auguriamo di ben figurare.

