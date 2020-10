Papa Francesco apre alle unioni civili. Tiziano Ferro: “Grazie, la mia fede è forte”

Papa Francesco ha aperto la chiesa cattolica alle unioni civili omosessuali. Una svolta storica per la chiesa, che per la prima volta con le parole del pontefice ha riconosciuto tutti come figli di Dio e non più soltanto le coppie etero.

Non ha fatto mancare il suo apprezzamento Tiziano Ferro: il cantautore pontino infatti è sposato da oltre un anno con Victor Allen, ha celebrato le sue nozze civilmente sia in America che a Sabaudia.

Sulla sua pagina Instagram il cantante ha citato la Bibbia ed ha aggiunto un commento pieno di gratitudine verso Papa Francesco.

Matteo 11:28 “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo” – è il il passo citato. “La compassione la carità, la generosità e il conforto – ha scritto poi Tiziano Ferro – Questo è sempre stato per me Dio. Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede per sempre”.