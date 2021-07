Parcheggio temporaneo nella Ztl a Latina, le indicazioni per i residenti

Da domenica 1 agosto fino al 31 dicembre 2021, come disposto con l’ordinanza n. 198 del 15/07/2021, parte la pedonalizzazione in via sperimentale dell’area Ztl del centro storico con l’istituzione di stalli auto ad uso temporaneo per i residenti.

Sul sito del Comune di Latina (al seguente link: https://bit.ly/3x5ZnbW) è disponibile la modulistica che i residenti dell’attuale Ztl potranno utilizzare per richiedere, tra le altre cose, il contrassegno per parcheggiare negli stalli a loro riservati, individuati in corrispondenza del perimetro esterno dell’area, e per richiedere l’accesso per le operazioni di carico e scarico dei propri beni. I moduli vanno compilati e inviati a protocollo@pec.comune.latina.it e i tagliandi verranno ritirati all’Ufficio

Mobilità. Si ricorda che resta valido per tutti i residenti il permesso di parcheggio di un’auto a famiglia sugli stalli blu all’esterno dell’area, tramite il consueto tagliando gratuito rilasciato dal gestore della sosta.