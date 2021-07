Latina, al via la rassegna di “Estate in Comune 2021”

Ha preso il via la rassegna di eventi “Estate in Comune 2021” organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Latina in seguito all’Avviso pubblico indetto il 23 giugno scorso.

Tutti gli eventi si svolgeranno sul palco all’interno dei Giardini del Comune, gli ingressi saranno a numero limitato e fino a esaurimenti posti, nel rispetto delle normative anti Covid.

L’ultimo evento è previsto per domenica 12 settembre e il calendario si integra con gli spettacoli già annunciati e in programma presso l’Arena Cambellotti nell’ambito della Rassegna Milagro organizzata da ATCL e Comune e i due spettacoli di Maurizio Battista ed Edoardo Leo che si svolgeranno all’Arena del Campo Coni organizzati da Ventidieci in collaborazione con il Comune di Latina.

In una nota Damiano Coletta, sindaco di Latina, dichiara «Anche quest’anno l’estate di Latina sarà animata da una serie di eventi che coniugano arte, letteratura, musica, danza e teatro dando spazio a tante realtà locali che, come sempre, hanno risposto con entusiasmo al bando predisposto dall’Assessorato alla Cultura. Siamo orgogliosi di dare spazio ad associazioni e operatori culturali della nostra città che, come altri settori, hanno sofferto in maniera particolare le restrizioni causate dalla pandemia. Tornare a godere degli spettacoli dal vivo grazie a un cartellone tra l’altro impreziosito da diversi protagonisti di caratura nazionale, è segnale di ripartenza di cui abbiamo bisogno dal punto di vista economico e sociale».

Tutto il programma è disponibile sul sito del Comune di Latina al seguente link: http://bit.ly/estate-in-comune-2021

Per gli appassionati d arte contemporanea fino al 14 agosto appuntamento con “Il Giardino Contemporaneo”, due esposizioni temporanee degli artisti pontini Giovanna Campoli e Andrea Tudini.