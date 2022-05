Parco del Circeo, approvato il piano triennale del personale

Il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, ha approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 che, in coerenza e a valle dell’attività di programmazione complessiva, è lo strumento necessario per ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività e all’ambiente.

Dato l’attuale esiguo numero di dipendenti del Parco, questo strumento è importante perché propedeutico all’assunzione di nuovo personale o distacco e trasferimento da altri enti.

Il Consiglio Direttivo dell’Ente, inoltre, ha approvato nuove semplificazioni procedurali relative al rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione di opere e interventi da realizzare all’interno del territorio del Parco.

Le nuove procedure permetteranno di far fronte all’enorme quantità di pratiche pervenute negli ultimi mesi anche in seguito agli incentivi statali in materia di edilizia, garantendo risposte veloci e puntuali.

Il nulla osta dell’Ente Parco Costituisce atto autonomo e distinto rispetto al permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.

In particolare, per l’esecuzione di nuovi interventi edilizi o per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e del restauro conservativo del patrimonio edilizio esistente ricadente all’interno del perimetro dell’area protetta, l’istanza di nulla osta del Parco e la relativa documentazione, devono essere presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) o SUAP del Comune territorialmente competente e, laddove l’autorizzazione del Parco sia l’unico atto di assenso da acquisire in procedura ordinaria, l’istanza e la relativa documentazione sono trasmesse dal SUE/SUAP all’Ente Parco esclusivamente via pec all’indirizzo: parconazionalecirceo@pec.it.

Saranno, quindi, i preposti uffici comunali a procedere con i necessari accertamenti e procedimenti di natura urbanistico-edilizia e paesaggistica connessi al rilascio del’eventuale titolo abilitativo conclusivo necessario per l’esecuzione degli interventi suddetti.

Le istanze e la relativa documentazione quindi, diversamente da quanto previsto finora e in conformità alla normativa vigente, saranno accettate solamente se trasmesse attraverso il SUE o il SUAP del Comune competente.

Nella stessa seduta, il Consiglio Direttivo ha approvato il nuovo avviso pubblico per l’individuazione della terna per il conferimento dell’incarico di direttore, che è stato inviato al Ministero della Transizione Ecologica per i controlli di competenza.