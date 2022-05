Top Volley, domani a Piacenza la finale playoff per un posto in Europa

Si giocherà domani la finale play off tra la Top Volley Cisterna e Piacenza, chi vince stacca il ticket valido per la coppa europea del prossimo anno. I ragazzi di coach Fabio Soli scendono in campo al Pala banca di Piacenza alle 20.45, dall’altra parte della rete, per l’ultima battaglia della stagione, li aspettano Recine e compagni. Una partecipazione a coronamento di una stagione difficile, ma allo stesso tempo esaltante per i risultati ottenuti. Cisterna ha chiuso all’ottavo posto della Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca con 30 punti. La Gas Sales Bluenergy Piacenza si è piazzata sesta con 37 punti.

Le parole alla vigilia di Michele Baranowicz (Top Volley Cisterna):

“Sarà una partita tosta perché affrontiamo un avversario forte, sicuramente più attrezzato di noi, giocano in casa, un match difficile. Dobbiamo viverla con gioia perché ci siamo guadagnati la finale con tanta fatica. Alcuni giocatori sono andati via, quindi è stato difficile allenarci in questo periodo e tenere la testa sempre sul pezzo. Sono contento dell’obiettivo raggiunto e faccio i complimenti a tutti i miei compagni perché non era per niente facile e credo che al di la come andrà a finire la nostra è stata una grande stagione. Dobbiamo andare li e giocarcela, sarà l’ultima della stagione e per stare insieme e proveremo a dare tutto in campo. Sarà divertente”.