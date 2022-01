Parco Riviera di Ulisse, il porticciolo romano di Gianola verrà ristrutturato

La Presidente del Parco Riviera di Ulisse, Carmela Cassetta, ha ottenuto, attraverso uno specifico progetto dell’Area tecnica, una generosa fetta dei fondi gestiti dalla Direzione Cultura della Regione Lazio destinati alla valorizzazione dei luoghi di maggior interesse culturale della nostra regione.

L’area oggetto dell’intervento sarà quella del cosiddetto Porticciolo Romano di Gianola in Formia le cui poderose banchine d’approdo in pietra grezza, così come il muro perimetrale, necessitano di un intervento straordinario che ne consenta la conservazione, ma anche che ne ripristini la funzionalità.

Secondo la Presidente Cassetta:

“Così come i beni ambientali anche quelli culturali vanno trattati e gestiti nella doppia ottica di conservazione da un lato e di messa a disposizione del meccanismo turistico locale dall’altro: fare sistema. Riuscire a farlo attraendo fondi di Enti superiori senza depauperare le già esigue risorse locali è una doppia vittoria che si aggiunge alla complessiva opera di risanamento dell’area”.

Inoltre si valorizzerà, l’interno della bocca che si scorge sul fondo uno spesso muro parallelo con inserita una grande soglia lapidea solcata da due profonde scanalature.

Compito dell’Ente Parco è quindi non solo quello di esportare la conoscenza delle bellezze nostrane ma anche di rendere tangibili i vantaggi della tutela e della valorizzazione agli occhi dei cittadini del posto.