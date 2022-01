Epifania 2022, le iniziative di Polizia e Motopatitori

Quest’anno l’Epifania ospiterà due iniziative volte a portare un sorriso ai meno fortunati, da una parte i poliziotti della Questura faranno visita ai più piccoli presso diverse strutture, dall’altra l’associazione de “I Patitori” riempirà Piazza del Popolo con più di mille moto, accogliendo chi volesse donare beni di prima necessità e quanto possa essere utile in casa.

I Poliziotti dai più piccoli

In occasione della tradizionale festività dell’Epifania, particolarmente sentita dai più piccoli, a Latina e in altri Comuni della provincia i poliziotti della Questura e dei Commissariati domani incontreranno i bambini ricoverati presso le strutture ospedaliere, quelli ospitati nei centri di accoglienza e quelli accolti presso un orfanotrofio.

Accompagnati dal Questore, alle 10 gli agenti faranno visita ai bambini ricoverati presso il reparto pediatria dell’Ospedale Santa Maria Goretti, per regalare un sorriso a chi è costretto a trascorrere queste giornate di festa in ospedale anziché a casa, nonché per ringraziare il personale sanitario per la dedizione e la professionalità con cui svolgono il proprio lavoro, soprattutto in questo momento storico caratterizzato dalla grave emergenza epidemiologica.

Ai bambini verranno consegnati dei doni, alcuni dei quali forniti da diversi partner pubblici e privati, per offrire ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie un momento di gioia e di svago e testimoniare come la Polizia di Stato non sia solo sinonimo di prevenzione e repressione di reati e soccorso pubblico, ma anche di umanità, solidarietà e vicinanza.

Una volta salutati i piccoli degenti, il personale si recherà presso alcune Case Famiglia del territorio per incontrare i bambini ivi alloggiati.

Analoghe iniziative saranno svolte presso gli altri ospedali, le Case Famiglia e un orfanotrofio della provincia dai poliziotti in servizio presso i Commissariati Distaccati di P.S..

La Motobefana in Piazza del Popolo

Da 25 anni, l’associazione de “I Patitori” organizza la Motomatriciana, e da 20 anni la Motobefana della Solidarietà, che ha visto nelle ultime edizioni oltre 1000 moto presenti il 6 gennaio in piazza della Libertà a Latina.

Abbiamo avuto le istruzioni per portare aiuto ai piccoli ospiti della Casa Famiglia La Piccola Nazareth per l’edizione del prossimo 6 gennaio, e bisogna assolutamente attenersi ad esse assumendo un comportamento responsabile.

In piazza della Libertà sarà possibile accedere solo con Green Pass Rafforzato, con mascherine e mantenendo il distanziamento ed esclusivamente per il tempo necessario per fare donazioni sotto forma di beni alimentari a lunga scadenza e quant’altro occorrente in una casa.

Le verifiche saranno eseguite dalle Forze dell’Ordine presenti e dalla Protezione Civile. La raccolta fatta online direttamente a mezzo bonifici alla Casa Famiglia ha ripagato interamente la casetta dei bimbi, per un valore di 6mila euro.