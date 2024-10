Fuga di gas al Grassi, il preside: “Domani scuola regolare”

Una fuga di gas, dalle cause ancora ignote. Una mattinata tremenda, fatta di paura, quella degli studenti dell’Istituto scientifico Grassi di Latina.

Una giornata di lezioni, scossa dalla fuga di gas che ha causato l’evacuazione di tutto l’istituto. Una fuga da collegare ai lavori che impellono poi il getto di gas per 10 m. Gli studenti sono stati evacuati e fatti radunare nel sagrato parrocchiale della chiesa di Santa Rita.

Sul posto erano presenti le forze dell’ordine, insieme alla prima cittadina Matilde Celentano, la quale come responsabile sanitaria del capoluogo si è accertata delle condizioni degli studenti stessi. Il bilancio in tal senso non è grave, con solo due ragazzi trasportati in ospedale ma in condizioni stabili e ottimali.

Delle prove di evacuazione riuscite bene, così come ammette il preside della scuola Lifranchi Vincenzo. Il GB Grassi conduce annualmente ben tre prove di evacuazione, così come dimostrato dall’eccellente riuscita di quella di stamattina.

È proprio il preside ad annunciare che l’istituto domani tornerà regolarmente sui banchi, nonostante ancora tolto sgomento sui volti dei giovani ragazzi, la cui quotidianità è stata sconvolta da un episodio che, mal trattato, avrebbe potuto avere dei risvolti ben peggiori.

I tecnici della Italgas sono adesso al lavoro per stabilire le cause, coadiuvati con le forze dell’ordine. Un’indagine sulla quale è importante fare chiarezza, per evitare episodi del genere. Tanto spavento, in un luogo nella quale non dovrebbe esserci: la scuola.