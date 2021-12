Paura in centro a Latina, grosso pino cade in zona poste

Il maltempo non frena su Latina e provincia: oltre alla pioggia, sono stati diversi i danni causati dal forte vento, paura nelle prime ore di questa mattina quando un grosso pino è caduto in via Emanuele Filiberto, proprio di fianco alle Poste. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze poiché a quell’ore non vi erano macchine o persone in transito. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operai del comune che stanno provvedendo a ripulire l’area, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno tagliato il fusto dell’albero.