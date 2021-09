Pedagnalonga, da lunedì le iscrizioni: maglia per le 40 medaglie olimpiche

Manca meno di un mese alla Pedagnalonga di Borgo Hermada, la storica manifestazione podistico-naturalistica in programma il prossimo 26 settembre. In questa edizione, che sarà la 47esima, gli organizzatori hanno limitato il numero complessivo di partecipanti in considerazione delle norme anti-Covid, così sia per la corsa podistica da 21 km, sia per la passeggiata non-competitiva nelle campagne del Borgo, è stato inserito il numero chiuso.

Mentre le iscrizioni alla gara di 21 km sono già aperte sul sito internet ufficiale (www.pedagnalonga.it) i pettorali della passeggiata verranno messi in vendita a partire da lunedì 6 settembre, sia sul sito internet, sia in tre punti fisici: a Borgo Hermada, a Terracina e Anzio. Il costo dell’iscrizione alla tradizionale passeggiata sarà di 12,00 euro e darà la possibilità ai partecipanti di affrontare il percorso di 15 km e accedere ai punti ristoro che verranno limitati rispetto alle passate edizioni e adeguati alle direttive Covid. I partecipanti dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale in prossimità dei passaggi nei punti di ristoro e poi spostarsi per consumare i prodotti enogastromici. Per la partecipazione, salvo diverse disposizioni, dovrà essere esibita la certificazione vaccinale o tampone eseguito nelle ultime 48 ore.

Intanto è stata ufficializzata sui social della Pedagnalonga la maglia tecnica dei partecipanti alla corsa podistica, denominata P47 in onore al numero di edizioni disputate dal 1973 a oggi, ed è realizzata in tessuto Neo Tech + Air Mesh, dotata di cuciture piatte anti sfregamento e realizzata nella versione mimetica con il logo celebrativo. La maglia dei partecipanti alla passeggiata non-competitiva sarà, invece, di colore azzurro per celebrare le 40 medaglie alle Olimpiadi di Tokyo e verrà distribuita a tutti i partecipanti che riusciranno ad accaparrarsi il pettorale.