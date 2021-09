Terracina, soldi per pubblica illuminazione e sentieri collinari

Approvate oggi due importanti deliberazioni dalla giunta comunale di Terracina. La prima riguarda la proposta progettuale “Terracina in cammino”, avanzata e realizzata dalle associazioni Svalvolati Into The Wild, Le Colline di Santo Stefano e Fare Verde, organizzazioni che hanno provveduto e continuano a curare la segnaletica e la cartellonistica riguardante i sentieri e i luoghi del territorio montano-collinare di Terracina.

“Con questo atto – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Danilo Zomparelli – l’Amministrazione Comunale provvede alla fornitura e alla posa in opera del materiale necessario a segnalare e identificare i sentieri e i percorsi del nostro splendido territorio collinare. Desidero ringraziare le associazioni per il lavoro prezioso e appassionato che da anni svolgono a beneficio della comunità. Siamo molto felici di questa collaborazione e confidiamo di potere renderla ancora più stretta per la tutela e la valorizzazione, anche turistica, dello straordinario patrimonio naturalistico di Terracina”.

L’altra deliberazione riguarda la destinazione degli ulteriori 130 mila euro di contributi del Ministero dell’Interno che si aggiungono ai 130 mila già attribuiti a Terracina e finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. L’assessore Zomparelli spiega anche questo provvedimento: “Una buona notizia che ci consente di mettere in cantiere opere molto importanti. La maggior parte delle somme le abbiamo destinate all’implementazione della pubblica illuminazione attraverso l’installazione di un sistema illuminante di lampioni a energia solare muniti di pannello fotovoltaico. Tra gli interventi è prevista anche l’illuminazione del parcheggio dello Stadio Colavolpe. La quota restante, invece, sarà utilizzata per il potenziamento delle paline informative dei tempi di attesa alle fermate dell’autobus. Colgo l’occasione per invitare i nostri concittadini ad utilizzare con sempre maggior frequenza il trasporto pubblico, più economico ed ecologico rispetto alle auto. Desidero ricordare – conclude Zomparelli – che questi interventi si affiancano all’accordo quadro di questi giorni riguardante la messa in sicurezza delle strade comunali e relative pertinenze, inclusa la sorveglianza stradale e il pronto intervento in ausilio al servizio di pronta reperibilità comunale, per un importo complessivo di 950 mila euro.”.