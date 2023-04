Pedagnalonga, il grande ritorno domenica 23 aprile

Tutto è pronto per il grande ritorno della “Pedagnalonga”, la storica manifestazione che da ben 49 edizioni, anima la comunità di Borgo Hermada e attrae migliaia runners. L’evento costituisce la terza tappa del circuito di gare podistiche Opes “In Corsa Libera” per la stagione 2023.

La corsa competitiva sulla doppia distanza di 21 km e 12 km, si terrà domenica 23 aprile 2023 su un percorso unico: un mix di sterrato e asfalto nel verde delle campagne pontine. Al termine della gara, consegna della medaglia finisher ed un ricco pasta/bruschetta party per tutti. Una giornata tra sport, natura e gastronomia, finora sono già quasi 500 gli atleti iscritti alle competizioni. Peculiarità dell’evento è la rinomata passeggiata gastronomica attraverso le campagne del borgo alle porte di Terracina: una splendida tradizione già sold out da giorni, dedicata proprio a tutti, un luogo di condivisione per famiglie, adulti, giovani e bambini.

La manifestazione si dividerà dunque nella corsa podistica, con la velocissima gara attraverso i poderi dell’Agro Pontino (la prova di 21km e quella da 12 km), a cui seguirà la passeggiata gastronomica che porterà tutti i partecipanti ad assaporare i prodotti tipici locali passeggiando sui prati e attraverso i ponti sui canali della bonifica. La partenza verrà data alle ore 9.30 dal cuore di Borgo Hermada, in Piazza XXIV Maggio, poi tutti i partecipanti passeranno nelle campagne godendosi gli splendidi panorami compresi tra Terracina e la via Appia. Una vera e propria festa per tutti nel pieno rispetto della tradizione. Pochi minuti dopo lo start, sarà la volta della delegazione degli ipovedenti che aprirà di fatto la passeggiata e a seguire lo sciame colorato delle migliaia di partecipanti sfilerà tra le vie fino alla fatidica svolta a sinistra, che permetterà a tutti di lasciare l’asfalto per immergersi nella natura delle campagne a pochi passi dall’Appia.

“Il grande richiamo della Pedagnalonga anche questa volta s’è fatto sentire forte e la nostra manifestazione continua a emozionare gli appassionati tanto che la disponibilità dei pettorali per la passeggiata è stata letteralmente polverizzata nei giorni scorsi, dopo che avevamo aperto le iscrizioni online già dal mese di gennaio come ormai è consuetudine e, negli ultimi mesi nei punti vendita sul territorio – spiega il presidente dell’associazione Pasqualino Sicignano – Restano aperte solo le iscrizioni alle corse podistiche, per il resto la cosa che mi preme è di augurare a tutti i partecipanti una buona Pedagnalonga con l’auspicio che possa essere vissuta con l’amore che tutti noi ci mettiamo nell’organizzarla: per i partecipanti sarà come fare un viaggio indietro nel tempo attraverso i poderi dell’Agro Pontino e le campagne di Borgo Hermada. Si passerà vicino campi coltivati, si entrerà nei cortili dei poderi e a pochi passi delle abitazioni dei privati che ogni anno aprono le porte delle loro proprietà alle migliaia di partecipanti: chiediamo di rispettare tutto questo, di preservare la natura non abbandonando rifiuti lungo il percorso e di completare il tracciato nel massimo rispetto dell’ambiente circostante”.

La Pedagnalonga avrà un interessante antipasto giovedì prossimo (22 aprile) quando alle 17:30 ci sarà la fiaccolata che unirà in maniera ideale la città di Terracina a Borgo Hermada. Il fuoco della Pedagnalonga verrà acceso e portato in staffetta dagli studenti che correranno con la fiaccola in mano dandosi il cambio lungo il percorso. All’arrivo la fiaccola accenderà il braciere che iconograficamente farà cominciare le celebrazioni in vista dell’edizione numero 49 dell’evento in programma domenica mattina.

La manifestazione di aprile è il culmine del progetto Pedagnalonga, una realtà che ormai, dopo 49 edizioni tutte organizzate (interrotte solo per una volta dalla pandemia di Covid), si avvicina alla soglia del mezzo secolo di storia con la consapevolezza di essere un interlocutore importante per il territorio che rappresenta. Sono molteplici le iniziative che l’associazione organizza ogni anno: il progetto con la scuola che, in questi mesi, ha portato gli studenti a conoscere il mondo delle api, della natura e approfondire le tecniche di lavoro nel mondo dell’agricoltura, la continua collaborazione con il Centro Anziani Hermada, le numerose associazioni del territorio, senza dimenticare le altre iniziative come l’albero di Natale donato alla comunità dall’Associazione Pedagnalonga con l’accensione fatta dai piccolissimi della scuola dell’infanzia che hanno camminato dalla scuola alla piazza con i lumini accesi fino ad accendere l’albero nel cuore del Borgo alla presenza di Don Paolo parroco della Parrocchia Sant’Antonio di Padova.

Per ultimi pettorali delle corse agonistiche di 21 km e 12 km cliccare su www.pedagnalonga.it/iscrizioni entro la mezzanotte del 19 aprile.