Pediatra poco attento nel sud pontino. I carabinieri del Nas di Latina, alla guida del comandante Felice Egidio, nel corso di un servizio di controllo, hanno ispezionato un ambulatorio pediatrico accertando che all’interno non era stata intrapresa alcuna misura di prevenzione per il contenimento dell’epidemia in corso.

Lo studio è stato chiuso provvisoriamente per tre giorni, mentre il medico che lo gestisce è stato sanzionato amministrativamente per 600 euro.