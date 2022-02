Nella mattinata di oggi un uomo, mentre era a bordo della sua Jeep Renegade, ha accusato un malore improvviso ed ha perso in controllo del suv finendo la corsa fuori strada. Il fatto è accaduto al chilometro 75,4 della Pontina in prossimità dello svincolo per via Piccarello.

Immediati gli interventi dei soccorsi sul posto, che hanno allertato anche l’intervento dell’eliambulanza che ha provveduto a trasportare l’uomo d’urgenza presso il Santa Maria Goretti di Latina a causa del malore avuto.