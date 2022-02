Via ai corsi gratuiti per diventare giudice di gara FIDAL

La Federazione Italiana di Atletica Leggera, apre le iscrizioni ad appassionati, sportivi ed ex sportivi per i corsi giudici riconosciuti FIDAL.

Un’opportunità da non perdere che consentirà a tutti gli iscritti di entrare a far parte del bellissimo mondo dell’atletica leggera.

Iniziando da fine febbraio, già a partire da questa estate, gli iscritti potranno giudicare competizioni in ambito regionale e proseguendo il percorso ambire anche a competizioni nazionali ed internazionali.

Il corso sarà completamente gratuito; e sarà composto da poche ore di formazione online e tirocinio sul campo, nello sport più naturale del mondo: l’Atletica.

Requisiti per l’iscrizione al corso:

1) età minima : 16 anni;

2) titolo di studio: terza media;

3) non essere sottoposti a squalifiche sportive o avere pendenze penali in atto.

In particolare ci si potrà specializzare in vari settori: arbitro delle corse, arbitro dei concorsi, giudice di marcia, starter; le prestazioni nelle varie sedi prevedono un rimborso spese in riferimento ai Km percorsi per andare a presiedere la gara.

Per contatti ed info: latinafidal@libero.it e 392-26.27324