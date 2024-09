Perde il controllo dell’auto e si schianta, grave un 79enne a Sperlonga

Viaggiava a bordo della sua vecchia Panda 4×4 sulla Flacca a Sperlonga quando, per cause ancora da accertare, ha perso improvvisamente il controllo finendo contro lo spigolo di un muretto che supporta la struttura portante del guardrail.

Ad avere la peggio un 79enne del posto che è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118. I soccorritori, dopo una prima valutazione, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il successivo trasporto presso un ospedale della Capitale. Per i rilievi e per la gestione del traffico sono intervenuti i carabinieri.