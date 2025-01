Perdono un peluche a Latinafiori, mamma e figlia disperate:”Aiutateci a ritrovarlo”

Spesso nei momenti bui e difficili ci si aggrappa a qualunque cosa pur di trovare quella luce in fondo al tunnel. E’ così è accaduto anche ad una donna e sua figlia, che lunedì di passaggio al centro commerciale Latinafiori nel capoluogo pontino, hanno perso un pupazzo dal valore estremamente simbolico per loro. Era praticamente sempre con loro, ovunque andavano, come se fosse un animale domestico. Lo vedevano come un simbolo di speranza, quella speranza che ha accompagnato la figlia, maggiorenne, in un momento difficile come quello che ha dovuto affrontare quando la madre era in ospedale a lottare contro una malattia che l’aveva ridotta in fin di vita.

Sembra una cosa pazzesca ma solo chi ci è passato può capire cosa vuol dire. “Per noi non è solamente un pupazzo – spiega sui vari appelli social la donna -. Per noi e la nostra famiglia ha un valore affettivo importante. Mia figlia ci si è attaccata talmente tanto che subito dopo essersi accorta di averlo perso è svenuta dal dispiacere. Non ho mai provato una sofferenza simile, sto pregando affinché qualcuno possa restituircelo.” ha concluso la donna, che ha anche promesso una ricompensa a chi riconsegnerà il peluche.