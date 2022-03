Pericolosità nelle strade della Chiesuola, l’appello della Lega

In una nota congiunta, i consiglieri del Comune di Latina e alla Provincia di Latina della Lega, Vincenzo Valletta e Sara Norcia, hanno ribadito la pericolosità del tratto di strada della provinciale Chiesuola e della via comunale Saraceno chiedendo un incontro urgente nei confronti dell’amministrazione alla Viabilità. Riceviamo e pubblichiamo:

”Continua ad aumentare l’incidentalità nel capoluogo pontino e in provincia, in particolare tra la strada provinciale Chiesuola e la via comunale Saraceno. Per questo chiederemo un’audizione urgente nelle commissioni Viabilità delle amministrazioni e degli uffici preposti, affinché si intervenga subito per aumentare la sicurezza stradale”.

”Il grave sinistro dei giorni scorsi, in cui sono rimaste coinvolte quattro persone, tra cui una bambina di sei anni, accende i riflettori su un’arteria assai pericolosa, su cui bisogna intervenire immediatamente – spiegano Valletta e Norcia -. Si sono registrati in quel tratto altri incidenti gravi: il 27 marzo dello scorso anno, il primo giugno del 2020, il 24 aprile del 2018, l’11 marzo del 2018 e il 2 gennaio 2017. Che si aspetta ad intervenire?”.

Inoltre, Valletta ricorda che ”negli anni scorsi mi sono reso portavoce, insieme agli abitanti della zona Chiesuola, anche di una petizione popolare per portare all’attenzione delle istituzioni questa situazione allarmante. Un tratto stradale nel quale ha perso la vita un infermiere”.