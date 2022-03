Sport gratuito per bambini e ragazzi fuggiti dall’Ucraina, l’invito del Coni provinciale a famiglie ed associazioni

Riprendere in mano la vita sconvolta dalla guerra anche attraverso lo sport. Con questo obiettivo la delegata provinciale Coni di Latina, Alessia Gasbarroni, invita le famiglie pontine che ospitano i piccoli profughi ucraini a favorire la pratica sportiva come momento di aggregazione e inserimento nel nuovo contesto sociale. Lo stesso invito è rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche ad accogliere gratuitamente gli atleti in erba ucraini, alimentando un passione che nel loro Paese sono stati purtroppo costretti ad abbandonare. O comunque iniziare, per i più piccoli, un primo percorso nel mondo sport come disciplina e pratica di vita quotidiana. Il contatto per le famiglie ospitanti e le associazioni sportive è l’indirizzo mail alessia.gasbarroni@gmail.com.

“Nel momento del bisogno – dichiara Alessia Gasbarroni – il territorio di Latina c’è. Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno dato, o daranno, la loro disponibilità. Hanno dimostrato di avere davvero un cuore grande nell’accogliere chi scappa dalla guerra, insieme alle famiglie ospitanti. Possiamo scrivere insieme una bella pagina di sport e di vita”.