Pestaggio al Lido di Latina, DASPO urbano per Ciarelli

DASPO Urbano per un 25enne, appartenente alla famiglia rom di Latina dei Ciarelli. Per due anni non potrà avvicinarsi ai locali della movida, pena carcere fino a due anni e multa fino a 20mila euro.

È responsabile di aver picchiato insieme ai dei complici, nel mese di dicembre, un giovane picchiato in un bar in via del Lido e di averlo poi ancora rincorso ed aggredito di nuovo.

Il personale di sicurezza del locale, intervenuto nel tentativo di fermare il pestaggio, è stato minacciati dal giovane, che nella circostanza evidenziava la propria appartenenza a famiglie criminali locali.

Le successive indagini consentivano l’identificazione del giovane e la raccolta degli elementi necessari per l’adozione della misura degli arresti domiciliari nei suoi confronti, eseguita dalla Squadra Mobile il 30 dicembre.