Pestaggio al vigilante: i Carabinieri cercano 4 aggressori

Sarebbero stati in quattro, tutti uomini, ad aver aggredito il vigilante del camerunense l’altroieri sera dopo che lo stesso aveva staccato dal lavoro, attorno alle 22, al Conad di via Don Torello, a Latina. La vittima è stata attesa poco fuori dall’esercizio commerciale – come racconta Latina Oggi – quando, a bordo della sua bicicletta, si è visto sbarrare la strada provando a fuggire. Lo hanno però scaraventato a terra e pestato a calci e pugni fino a fargli perdere i sensi. I Carabinieri accorsi sul posto si sono fatti raccontare la scena dai pochi testimoni presenti a quell’ora, mentre la vittima non avrebbe riconosciuto i suoi aggressori, raccontando però un antefatto che potrebbe nascondere la radice dell’episodio. Il giovane del Camerun ha infatti detto di aver fermato delle persone in un altro supermercato dove stava facendo spesa libero dal lavoro, notando che le stesse erano intente a rubare. Potrebbe esserci dunque una ritorsione alla base del grave episodio.