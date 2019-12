Pista ciclabile, Valiani: “Finanziamento perso ennesima beffa per i cittadini”

Dopo la notizia della revoca del finanziamento regionale per la pista ciclabile tra Borgo Grappa e Rio Martino è intervenuto anche il coordinatore della Lega Latina, Armando Valiani.

“E’ l’ennesima beffa, la riprova di come questa amministrazione – ha tuonato Valiani – sia unicamente concentrata su se stessa e sorda alle necessità del nostro territorio.

Coletta ed Lbc che da un lato celebrano progetti in cui viene coinvolta la cooperativa in cui figura un loro consigliere comunale, dall’altro non perdono occasione per mostrarsi sordi a tutte le iniziative in cui non hanno un interesse politico diretto. In questo caso però l’interesse è quello della città, del litorale e dei borghi.

Perdere l’ennesimo finanziamento per il litorale – ha continuato – significa mortificare ancor di più una città che in questi tre anni e mezzo ha subito la sciatteria e la trascuratezza di questa amministrazione”.

“Crediamo sia ora che questo sindaco e la sua maggioranza traggano le conseguenze del loro operato e chiedano scusa a quei cittadini che li avevano votati in buonafede confidando nella loro capacità. Oggi Coletta e la sua squadra appaiono invece a tutti per quello che sono veramente: una giunta e un sindaco impreparati e incapaci di governare Latina e il suo territorio”.

L‘assessore Lessio ieri ha fornito una spiegazione per la revoca del finanziamento, dovuta al fatto che una parte dei terreni in cui la pista ciclabile dovrebbe passare, sarebbe di proprietà della Provincia di Latina e questo avrebbe prolungato i tempi tanto da far scadere il bando regionale. Lessio ha anche garantito che la pista si farà in sinergia con il Parco nazionale del Circeo.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti