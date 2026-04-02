Playoff 5° posto, il Cisterna Volley a Milano per gara 1

Mancano poco meno di 48 ore al ritorno in campo del Cisterna Volley, atteso sabato alle ore 18 all’Allianz Cloud per gara-1 dei quarti di finale dei playoff quinto posto. Ad attendere i ragazzi di coach Morato ci sarà una Milano galvanizzata dal recente trionfo in CEV Challenge Cup. Mercoledì scorso infatti, davanti a 5mila spettatori, i meneghini hanno alzato il trofeo europeo travolgere i belgi del Lindemans Aalst. Una vittoria netta che conferma l’ottimo stato di forma dell’avversario, pronto ora a riversare tutto l’entusiasmo della vittoria continentale sul campionato.

Il Cisterna Volley partirà domani per la Lombardia consapevole della difficoltà dell’impegno, ma con la determinazione di chi vuole giocarsi le proprie carte fino in fondo. A sottolinearlo è l’opposto Tommaso Barotto, ex di turno, che pur complimentandosi con i vecchi compagni per il successo europeo, mette in guardia i suoi: “Sono contento per Milano, ha meritato ampiamente il successo dimostrando di essere nettamente superiore alla squadra belga. Ho lasciato bei ricordi lì, ho parecchi amici che sento ancora e mi ha fatto piacere vederli festeggiare per la vittoria della CEV. Sappiamo che ci attende un compito difficile, anche perché loro sono allenati sia fisicamente sia mentalmente e poi vincere aiuta a vincere. Sicuramente da questo punto di vista avranno qualcosa in più, ma noi scenderemo in campo per dare tutto: vogliamo giocarci questi playoff quinto posto al massimo delle nostre possibilità.

Dopo la sfida di sabato, la serie si sposterà a Cisterna per gara-2, in programma mercoledì 8 aprile alle 20:30, con l’eventuale “bella” fissata nuovamente a Milano per domenica 12 aprile.