Podismo, confermata la Maratona Maga Circe con 42,195 e 10 km. Fioriello: “Lo sport deve ripartire”

Buone notizie per il settore sportivo del running pontino che conferma all’11 aprile 2021 la Maratona Maga Circe, importante competizione di rilevanza nazionale e tappa bronze Fidal. Unica variante sta nelle distanze in gara, che diventano due: la 42,195 km e la 10 km.

La seconda edizione della Maratona Maga Circe, che si accinge ad essere la prima Maratona d’Italia del 2021, si svolgerà grazie all’organizzazione della asd In Corsa Libera, sotto l’Egida Fidal e con il patrocinio dei Comuni di Sabaudia e di San Felice Circeo e di Opes.

La messa in sicurezza

Per poter permettere lo svolgimento della competizione nel massimo rispetto delle norme anticovid e per la messa in sicurezza dei partecipanti, dopo i colloqui intercorsi tra la società organizzatrice e le due Amministrazioni Comunali, che hanno confermato la volontà di portare avanti l’ambiziosa competizione, la distanza 28 km è stata annullata e 13 km si è tramutata in una 10 km cittadina, sempre competitiva, con partenza ed arrivo a Sabaudia e con percorso anch’esso omologato Fidal. Resta invece invariata la Maratona 42,195 km con partenza dal borghetto di San Felice Circeo ed arrivo a Sabaudia.

Il tutto si è reso necessario per la salvaguardia dei runners e per il rispetto delle norme di contenimento della pandemia Covid-19 come spiega il presidente della asd In Corsa Libera Davide Fioriello.

“In questi giorni abbiamo trovato un accordo insieme a Comuni e Federazione, che ci permetterà di svolgere la gara nella massima sicurezza e che manterrà in vita la distanza della maratona e la nuova 10 km cittadina. A tal proposito, voglio ringraziare per il lavoro di squadra le Amministrazioni Comunali di Sabaudia e San Felice Circeo, che insieme alla Fidal, sostengono fortemente la realizzazione dell’evento. Con i nostri direttori tecnici Antonio Cipullo e Sergio Zonzin, siamo a lavoro per definire i dettagli della manifestazione, che nonostante le tante incertezze e comprensibili dubbi di molti runners, resta confermata all’11 aprile. Stiamo cercando di realizzare al meglio un evento tanto complesso in questo momento, ma che vuole essere un simbolo di rinascita e di speranza per molti. Il mondo sportivo – conclude Fioriello – è fermo e noi abbiamo il dovere di lanciare un messaggio forte, che dimostri che si può fare bene operando con il massimo rispetto di tutte le norme vigenti”.

Pettorali

I pettorali restano a numero chiuso: a disposizione i già noti 700 per la Maratona e 600 pettorali per la 10 km. Tutti coloro che hanno già effettuato l’iscrizione alle distanze 28 e 13 km, saranno invitati a dirottare l’iscrizione verso le due nuove distanze ufficiali (42,195 km o 10 km) o in alternativa, sarà possibile chiedere il rimborso integrale della quota. È inoltre sempre previsto il rimborso della quota o congelamento della stessa nel caso di annullamento della competizione per cause non dipese dall’organizzazione.

Non resta che attrezzarsi al meglio per tornare in pista ed affrontare una gara bella per gli occhi e per lo spirito, che solcherà le strade che costeggiano mare, dune, Torre Paola ed i centri cittadini.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.maratonamagacirce.it