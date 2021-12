Podismo, il 2022 è all’insegna del circuito “In Corsa Libera”

Il 2022 si apre con il ritorno ufficiale del circuito podistico “In Corsa Libera” realizzato in collaborazione con Fidal e Opes. L’iniziativa sarà funzionale al rilancio delle corse su strada e alla promozione del territorio e dell’intero settore del running locale e regionale.

“Dopo l’annullamento delle edizioni 2020 e 2021, per cause che tutti purtroppo conosciamo, obiettivo di In Corsa Libera – spiegano dall’organizzazione – è quello di ripristinare e collaudare un nuovo calendario, sulla base dei quasi 50 differenti eventi dei quali già si componeva, con un occhio attento su tutte le manifestazioni del nuovo anno a venire”.

Ci si prepara dunque a dare vita ad una nuova ed entusiasmante stagione con un calendario che si preannuncia ricco di appuntamenti. A darne notizia attraverso i canali ufficiali è la stessa società organizzatrice “In Corsa Libera”, guidata dal presidente Davide Fioriello, tra l’altro da poco nominato, in rappresentanza della provincia di Latina, membro della commissione “cabina di regia” istituita dal comitato regionale della Fidal per l’attività delle corse su strada.

Il successo di In Corsa Libera è testimoniato dalle molte iscrizioni registrate non solo a livello a locale, ma anche a livello internazionale, come accade per alcune gare. L’ultima edizione di In Corsa Libera ha visto infatti aumentare del 45% le gare rispetto all’anno precedente ed un numero di partecipanti cresciuti del 70%. Tutto ciò a dimostrazione del fatto che tali eventi non solo costituiscono importanti occasioni di unione sportiva, ma vere occasioni di valorizzazione per gli stessi atleti che si preparano con grande entusiasmo e passione sportiva rappresentando un vanto per il nostro territorio. In Corsa Libera ha visto la partecipazione di migliaia di runners, con una crescita esponenziale che lo ha portato, nel tempo ad ampliarsi sia nel numero di gare, che di atleti ed associazioni coinvolte diventando a tutti gli effetti un circuito non più solo provinciale.

“L’intero comparto sportivo, paga ancora ad oggi lo scotto della pandemia, risentendo di numerose restrizioni e vivendo un senso di smarrimento radicato nel digiuno prolungato, in questo caso dalla corsa e dalla programmazione stessa delle competizioni – commenta il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello – Proprio per queste ragioni ci esponiamo rimettendo tutto in gioco ed aprendo le candidature a tutti i protagonisti del panorama podistico che vorranno entrare a far parte del nostro circuito per ridare vita al settore in un’ottica di sviluppo e promozione a lungo termine. La delega ricevuta dalla Fidal – spiega Fioriello – sarà pertanto funzionale alla crescita dell’intero movimento dell’attività di corsa su strada della provincia di Latina”.

La campagna adesioni è quindi partita ed è rivolta a tutti gli organizzatori di gare podistiche che potranno inviare la candidatura d’iscrizione della propria gara a incorsalibera@gmail.com entro e non oltre il 28.12.2021, senza alcuna quota d’iscrizione, segnalando la data o se ancora non disponibile, il mese di svolgimento. Ogni competizione presentata sarà vagliata da una commissione che ne valuterà l’inserimento nel calendario, seguendo criteri tecnici, paesaggistici e di valorizzazione del territorio di svolgimento.

Il calendario si articolerà in tappe da gennaio a dicembre 2022, al termine delle quali verranno stilate diverse classifiche suddivise per categoria, società e classifica generale. Il Circuito, a partecipazione gratuita, prevede inoltre un montepremi finale di 6 mila euro.