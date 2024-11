Podismo In Corsa Libera, in arrivo la Molella Run

Si avvicina l’atteso appuntamento con la Molella Run – 1° Memorial Alessandro Maracchioni, una gara che promette di unire sport, memoria e paesaggi mozzafiato. La corsa, valida come 24^ tappa del circuito In Corsa Libera, si terrà il prossimo 8 dicembre 2024 all’interno del meraviglioso Parco Nazionale del Circeo, regalando ai partecipanti un percorso suggestivo immerso nella natura. L’evento si svolgerà sotto l’egida dell’Opes e con il patrocinio del Comune di Sabaudia.

Gli atleti si sfideranno su un tracciato di easy trail di 9,5 km senza dislivello, ma molto tecnico, perfetto per vivere al meglio le bellezze del territorio. Il punto di ritrovo sarà presso la Chiesa Nostra Signora di Fatima di di Molella alle ore 7:30, mentre la partenza è fissata per le ore 9:30. La partecipazione ha un costo di 10 euro, con anche la possibilità di iscrizione in loco entro le ore 8:30. Le iscrizioni sono aperte suwww.raceservice.it.

I primi 150 iscritti riceveranno un pacco gara offerto dalla cooperativa agricola Che Orto Soc. Coop. di Terracina, main sponsor dell’evento. Presenterà la gara la voce di Antonella Melito, mentre il servizio fotografico sarà curato da Foto4go.

I riconoscimenti in palio includono premi per i primi 3 classificati assoluti, uomini e donne, per le prime 3 società con più atleti al traguardo e per i primi 3 atleti arrivati di ogni categoria. In aggiunta, la famiglia di Alessandro Maracchioni, a cui è dedicata la gara, consegnerà un premio speciale al primo arrivato uomo, alla prima arrivata donna e alla società che registrerà più atleti arrivati al traguardo.

La Molella Run è un’iniziativa nata per celebrare la figura di Alessandro Maracchioni, ex sindaco di Sabaudia originario di Molella, ricordato per il suo impegno e il legame profondo con la comunità. “Mi auguro una grande partecipazione, non solo per scoprire le meraviglie naturali del Parco Nazionale del Circeo, ma anche per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei cittadini di Sabaudia,” ha affermato Marco Ricci, direttore tecnico della gara. “Desidero ringraziare il Comune di Sabaudia, in particolare il delegato allo sport Massimo Mazzali – prosegue Marco Ricci – per il sostegno nell’organizzazione dell’evento. Speriamo che la Molella Run diventi un appuntamento fisso nel calendario sportivo Opes e un punto di riferimento per la comunità di Sabaudia”.

Per maggiori dettagli e iscrizioni, è possibile consultare i siti www.raceservice.it e www.smilegames.it o scrivere agli indirizzi info@raceservice.it e info@smilegames.it.