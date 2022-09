Domenica 4 settembre a Torrice, si è svolta a gran successo la 9° edizione della Maratonina D’Autunno, nona tappa del Circuito Podistico Opes “In Corsa Libera”.

L’evento di corsa agonistica su strada a carattere regionale è stato organizzato dall’asd Torrice Runners di Faustino Moriconi in collaborazione con Opes e con il Comune di Torrice e Amministrazione Provinciale e realizzata con in contributo della Regione Lazio.

“Abbiamo sfatato questo numero nove che ci perseguitava negativamente – commenta il presidente Faustino Moriconi – e nonostante gli impedimenti dovuti al Covid e non poche difficoltà per sostenere anche l’impegno economico dell’evento, siamo riusciti finalmente a realizzare la Maratonina con un successo oltre le aspettative. Sono stati 302 gli atleti al nastro di partenza, un numero soddisfacente. Siamo e sono soddisfatto della riuscita della manifestazione, anche se la condizione generale ci ha penalizzato molto, perchè c’è una fatica generale a far ripartire il mondo della corsa su strada, basta guardarsi intorno e vedere i numeri. Ringraziamo – conclude Moriconi – tutti gli atleti che hanno partecipato, le società e gli sponsor che sono fondamentali. Ci impegneremo sicuramente con forza per organizzare la 10° edizione nel 2023, affinché rappresenti non solo una gara, ma una grande festa dello sport per celebrare il decennale della Maratonina d’Autunno”.

Primo a tagliare il traguardo del tracciato di 10,7 km, Buccilli Carmine dell’Atletica Santa Marinella con il tempo di 00:35:22, secondo assoluto Coppa Francesco dell’Atletica Città Dei Papi Anagni 00:38:09 e terza piazza per Gravina Bruno della Polisportiva Atletica Ceprano 00:39:51.

Per le donne, prima sul podio Scaccia Alessandra dell’Ernica Veroli con il tempo di 00:45:55, seconda piazza per D’Aversa Antonella dell’Atletica Colleferro Segni 00:46:43 e terza Colatosti Chiara della Polisportiva Atletica Ceprano 00:47:17.

Tutte le foto dell’evento sono consultabili QUI