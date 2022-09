Latina, tutto pronto per la Pigiama Run: la corsa per la prevenzione ai tumori

Nella giornata di venerdì prenderà al via in 17 piazze italiane la quarta edizione della Pigiama Run della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, una realtà che quest’anno festeggia cento anni di impegno nella prevenzione oncologica. L’evento prenderà luogo anche nel centro di Latina presso il Parco San Marco (dal lato di via Aprilia) dove sport e inclusione saranno utilizzati come strumento di prevenzione del tumore e il pigiama come simbolo di vicinanza ai bambini in terapia oncologica. Il ricavato dell’evento servirà a sostenere progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie grazie alla rete LILT.

Per tutti è possibile anche quest’anno la partecipazione in modalità “Anywhere”, camminando o correndo dove si vuole.

Tutti gli iscritti riceveranno in versione digitale il pettorale e, al termine dell’evento, l’attestato di partecipazione. In base al ticket prescelto, è possibile ricevere a domicilio anche il pacco gara con la sacca ufficiale della manifestazione, il pettorale stampato e gli omaggi degli sponsor tecnici. Per chi si è iscritto scegliendo l’opzione del ritiro del pacco gara in loco, l’appuntamento è dalle 17.30 in poi, orario in cui verrà ufficialmente aperto il Village, per tutti coloro che invece hanno selezionato la consegna a domicilio, l’appuntamento è alle 18.30, orario di partenza della “gara” che avverrà in contemporanea con tutte le LILT aderenti a livello nazionale.