Politica, Bassiano e Latina piangono la scomparsa di Peppe Mazzocchi

“Ciao Peppe, amico straordinario e leale”. Una grafica che ricorre sui social, diventando virale in poche ore, come la notizia della scomparsa di Giuseppe Mazzocchi. A 62 anni si è spento a causa di una malattia, lasciando attoniti gli amici della politica e non. E sì perché la sua passione e i suoi ideali si nutrivano di un forte senso del rispetto altrui, a tal punto che lo identificavi in Peppe Mazzocchi in quanto tale, prima che uomo di Alleanza Nazionale un tempo e più di recente, della Lega.

Mazzocchi era un uomo storicamente di destra, con un forte senso del territorio di appartenenza, di vicinanza alla collettività che rappresentava.

In primis a Bassiano, dove ha rivestito la carica di consigliere comunale, quindi il resto del territorio circostante, da assessore della XIII Comunità Montana. Mazzocchi è stato anche un politico in pianura, vicino a tante persone del panorama pontino, cui ha contributo al successo in chiave elettorale.

Professionalmente, da assicuratore, era molto legato a Latina, città che lo ricorderà domani, lunedì 4 luglio alle 15, con le esequie presso la Cattedrale di San Marco.

Tanti i messaggi di cordoglio, commozione e ricordo di chi lo ha conosciuto. Di vicinanza alla moglie Elena e alla figlia Eleonora. Così lo descrive Domenico Guidi, storico sindaco di Bassiano: “Giuseppe ha sempre avuto il coraggio delle proprie idee, che ha portato avanti con coerenza e lealtà. Spesso non ci si è trovati d’accordo sulle posizioni e non sono state condivise le sue proposizioni. Ma il dialogo, sempre aperto e tenuto con rispetto reciproco, ci ha fatto apprezzare la sua dedizione alla politica e il suo impegno per una comunità che aveva abbracciato per motivi familiari, ma che ha sempre sentito come sua.

Il nostro abbraccio va alla moglie Elena , importante riferimento della nostra Scuola dell’Infanzia, alla figlia Eleonora giovane e promettente Avvocato e Presidente di una nostra Associazione Culturale, e a tutta la sua famiglia“.

I quadri della Lega, sua ultima esperienza politica essendo stato coordinatore a Bassiano, ne apprezzano la grande disponibilità: “‘Giuseppe Mazzocchi, dotato di una vasta esperienza politica – amministrativa, ha rappresentato pienamente lo spirito militante racchiuso nelle esigenze dei territori, a partire dalla sua amata Bassiano fino ai Monti Lepini-Ausoni e all’intera provincia, contribuendo quotidianamente alla crescita del partito e mettendosi a disposizione in ogni tornata elettorale“.