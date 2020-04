Pontina, autobus a fuoco a Pomezia: chiusa la carreggiata direzione Latina

Autobus a fuoco sulla Pontina all’altezza di Pomezia. Per consentire l’intervento dei vigili del fuoco e poi la rimozione del veicolo sono state disposte limitazioni al transito sulla 148.

L’autista, che viaggiava verso Nettuno, si è accorto delle fiamme e ha accostato prima che il fuoco divorasse il mezzo Cotral.

Sul posto anche le squadre Anas e gli agenti della Polizia stradale per la gestione della viabilità, in corrispondenza del chilometro 28,900. La carreggiata in direzione Latina è stata chiusa al transito e sono state presenti deviazioni sul posto per alcune ore. la circolazione è stata ripristinata soltanto dopo le 13.20.