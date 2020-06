Pontina bloccata per 2 incidenti: camion tampona trattore tagliaerba e prende fuoco

Due incidenti questa mattina hanno bloccato la Pontina in entrambe le direzioni. Sono avvenuti verso le 7. Uno in direzione Terracina, all’altezza di Aprilia, molto grave. In un tamponamento un camion ha preso fuoco e il conducente è riuscito a salvarsi uscendo immediatamente. Due persone sono però state trasportate in codice rosso in ospedale.

Coinvolto anche un trattore tagliaerba che si è ribaltato. Come sempre avviene, per permettere di soccorrere i feriti in sicurezza e liberare la strada, l’arteria è stata chiusa al chilometro 44 e il traffico deviato. La Polizia Stradale sta svolgendo i rilievi per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Poco prima un altro sinistro, sembra senza conseguenze per i conducenti dei veicoli coinvolti, che ha causato pure lunghe file e disagi per pendolari e automobilisti.