Pontina, doppio incidente: disagi e code in entrambi i sensi di marcia

Caos sulla Pontina questa mattina, mercoledì 22 settembre, dove un incidente ha occupato la corsia nord alle 8, con un veicolo andato in fiamme, mentre il secondo verso Aprilia poco prima delle 9.

Il servizio Astral Infomobilità ha segnalato un primo incidente intorno alle 8 di questa mattina in direzione della Capitale, con code tra Casalazzara, nel comune di Aprilia, e Pomezia.

Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine che hanno gestito la viabilità e ricostruito la dinamica, nel quale da uno dei veicoli è fuoriuscita una fiammata. Attualmente permangono code in direzione nord e disagi tra via Vallelata fino a via Laurentina.

Il secondo incidente si è verificato invece poco prima delle 9 sulla corsia opposta, in direzione di Aprilia, al km 31+500, causando anche in questo caso diversi disagi per la circolazione stradale e code tra via Monte d’Oro e via Pontina vecchia.