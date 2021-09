Sezze, Giro dell’Agro Pontino: Polidori e Di Magno conquistano il podio

Domenica 19 settembre 2021 è andato in scena il secondo “Memorial Angelo Gianfranco Luccone” organizzato dal Team Nardecchia Montini intitolato alla memoria di “Giannino”, giovane promessa del ciclismo scomparso tragicamente a soli 16 anni durante lo svolgimento di una gara.

La gara numero nove ha regalato un percorso per le vie di Sezze di 60 km composto da 5 giri da 12 km l’uno. Il tracciato percorso dal serpentone multicolore è partito da via dei Casali e si è sviluppato su via Bassiano, via Nuova, S.S. 156, via del Murillo e sotto gli Archi di San Lidano.

Ad aggiudicarsi la tappa sono stati Mattia Polidori della Fiormonti e Fernando Di Magno della Drago On Bike.

Nel primo blocco, conquistano la seconda e la terza posizione Luca Madaluni della Terracina Cycling e Matteo De Santis del Team Nardecchia Montini.

La seconda e la terza piazza del podio nel secondo blocco di partenza vanno alla Veloteam Latina con Domenico Longobardi e Giuseppe Greco.

“Ancora emozioni grazie al Giro dell’Agro Pontino – commenta Daniele Valerio presidente del comitato provinciale Opes Latina – anche la tappa di Sezze è stata un successo ed è stata partecipata e sentita. Un impegno costante del settore, non solo per il ruolo che ricopre il ciclismo nel nostro territorio, ma anche volto alla promozione delle bellezze locali che di tappa in tappa abbiamo modo di ammirare”.

“Vi diamo appuntamento con il Giro dell’Agro Pontino al prossimo 10 ottobre – commenta Michele Romaggioli responsabile del ciclismo Opes – Si tornerà a gareggiare dopo un brevissimo stop con la tappa organizzata dal Fiormonti Team a Priverno. Vi aspettiamo per una domenica all’insegna della passione e dello sport, grazie alla professionalità delle società appartenenti al circuito Opes che mettono in campo il massimo delle risorse per la riuscita delle manifestazioni e grazie ai tanti ciclisti che si cimentano a pieno in tutte le nostre competizioni”.

Di seguito i piazzamenti di categoria di domenica 19 settembre 2021 per ordine di arrivo.

Categoria rossa – fino a 37 anni: primo di categoria Polidori Mattia della Fiormonti, De Santis Matteo del Team Nardecchia Montini, Trovarelli Fabrizio del Bike Lab Team Astolfi. Seguono Quattrini Luca, Bencivenga Alfredo, Saccucci Francesco, Montini Stefano, Cartolano Domenico, Guratti Fabio, Pantoni Manuel, Trotta Alessandro, Giuliani Danilo, Tiberi Alessandro, Cellini Angelo, Massa Luigi, Caronti Emanuele.

Categoria blu – dai 38 anni in poi: nelle prime tre posizioni Madaluni Luca della Terracina Cycling, Di Prospero Enzo del Team Nardecchia Montini e Tribuzio Marco del Peloso Team. Seguono Mattioli Danilo, Picozza Giampiero, Cardinale Ugo, Valentino Vincenzo, Marchionne Roberto, Del Signore Fabrizio, Piersanti Claudio, Pannozzo Luca, Catalin Rosariu, Orlacchio Antonio, Pagliaroli Andrea, Campagna Luigi.

Categoria verde – fino ai 49 anni: nelle prime tre posizioni Longobardi Domenico Veloteam, Greco Giuseppe Veloteam, Varroni Daniele Terracina Cycling. Seguono Battisti Gianluca, Negri Stefano, De Cicco Gennaro, Aleandri Marco, Alviti Igino, Bonesi Marco, Testa Roberto, Corbi Marco, Sarrecchia Gianluca.

Categoria gialla – da 50 a 57 anni: nelle prime tre posizioni Di Magno Fernando Drago On Bike, Pezza Marco Terracina Cycling, Battisti Orlando del Peloso Team. A seguire, Fraiegari Massimiliano, Dandini Arturo, Marsura Federico, Marocchi Marco, Zampa Roberto, Schivo Giuseppe, Sambucci Sandro, Cassetta Virgilio, Cibati Massimiliano, Riggi Fabrizio, Iaiza Enzo, Migliore Giuseppe.

Categoria nera – dai 58 anni in su: nelle prime tre posizioni Leggeri Giorgio Team Nardecchia Montini, De Marchis Marco Ciclistica Latina, Serafini Alberto Peloso Team. A seguire, Moriconi Pasquale, Nadecchia Giuseppe, Gabellini Mariano, Fisalli Angelo.

Potrete seguire tutti gli aggiornamenti del circuito ciclistico “Giro dell’Agro Pontino” sul sito www.opeslatina.it e seguendo i canali Facebook Opes Latina e Opes Ciclismo, Instagram Opes Latina e girodellagropontino.

Per ulteriori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.