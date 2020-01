Un incidente ha coinvolto questa mattina, verso le 9.30, 3 auto all’altezza di Aprilia, in direzione Roma. Immediato è scattato l’allarme e al chilometro 39+500, tra via Apriliana e via Dei Rutuli, sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere una persona che è rimasta ferita.

Le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi di rito per chiarire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità. Intanto si sono formate, come sempre avviene in questi casi lunghe code e il traffico è fortemente rallentato.

Verso le 10 i veicoli sono stati spostati in prima corsia, ma permangono ancora le code.

