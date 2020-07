Pontina, partono i lavori per il ripristino dell’illuminazione

Al via i lavori di ripristino dell’illuminazione sulla Pontina da parte di Anas.

I lavori verranno eseguiti in entrambe le direzioni della statale 148 e interesseranno i tratti compresi tra il chilometro 9,500 (tra Borgo Piave e Campoverde) e il chilometro 13,800 (Roma).

Per consentire gli interventi in sicurezza Anas ha previsto restringimenti di carreggiata in corrispondenza del cantiere. Gli interventi verranno effettuati di notte, nella fascia oraria 22 – 6 di mattina. Il completamento è previsto entro il 20 ottobre.