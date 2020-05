Pontina, paura per il conducente di un camion: perde il controllo ed esce fuori strada

Un incidente è avvenuto questo pomeriggio sulla Pontina. Un camion è uscito fuori strada e si è ribaltato al chilometro 19.

Il traffico ha immediatamente subito forti rallentamenti, anche a causa di tanti curiosi che hanno rallentato per capire cosa fosse successo, in entrambi i sensi di marcia.

Intanto sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 per soccorrere il conducente le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Sembra comunque che si sia trattato di un incidente autonomo e per fortuna non risultano altri mezzi coinvolti.