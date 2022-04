Cisterna e Pontinia, altri consensi di Azione in provincia

. Per me questa frase – tratta dal film Le Crociate di Baliano di Ibelin – spiega il senso di fare della politica un impegno per migliorare la nostra città. …. Estendiamo l’invito a unirsi a ‘Cisterna di Latina in Azione’ a tutti coloro che sono interessati o vogliano approfondire tematiche fondamentali e attuali per il nostro territorio. Sfide che il Partito ha fatto proprie anche a livello nazionale: crescita territoriale, occupazione, sostenibilità, sanità e scuola. Per saperne di più o conoscere le modalità di partecipazione, il gruppo operativo ‘Cisterna di Latina in Azione’ può essere contattato via email a azione.cisterna@gmail.com “.