Pontinia, incidente mortale: la vittima è Lorella Ginnetti

E’ Lorella Ginnetti la donna morta questa mattina a Pontinia in seguito all’incidente stradale in via Lungobotte, tra la Migliara 49 e la Migliara 48 e ½.

La 60enne era scesa dall’auto per far passare la nipotina di 3 anni sulla vettura della figlia. All’improvviso un terzo veicolo travolge quelli in sosta e la malcapitata resta schiacciata tra i due.

Immediatamente sono partiti i soccorsi e la signora è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Nonostante sia stata subito sottoposta ad un intervento chirurgico non c’è stato purtroppo nulla da fare. E’ deceduta poco dopo.