Covid Latina, luminarie spente per 10 minuti per ricordare chi non ce l’ha fatta

Quello che sta per terminare è stato un anno difficile. Il 2020 verrà per sempre ricordato come l’anno del coronavirus che si chiude però con la speranza nel vaccino. Latina e tutta la provincia hanno pagato il loro prezzo di vittime a questa pandemia.

Per ricordarle oggi, 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, il Comune di Latina spegnerà per 10 minuti, dalle 18 alle 18.10, le luminarie del giardino di piazza del Popolo e l’albero di Natale in ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita dopo aver combattuto contro il Covid-19.

Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, sarà presente per osservare un minuto di raccoglimento a nome di tutta la città.