Pontinia, muore mentre torna dal lavoro: la vittima Daniel Rossi

Tornavano da lavoro a bordo di un furgone della ditta per cui lavoravano, poi lo schianto nel quale ha perso la vita il 44enne di Terracina Daniel Rossi, resta ancora in prognosi riservata invece il passeggero di 29 anni.

I due stavano viaggiando a bordo di un camion di proprietà della ditta per cui lavoravano, forse un colpo di sonno o l’attraversamento di un animale, fatto sta che la vittima ha perso improvvisamente il controllo finendo schiantandosi frontalmente contro un albero.

Sono intervenuti subito i soccorritori che hanno estratto i due dalle lamiere ma per il 44enne non c’è stato nulla da fare. Il 29enne invece è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Latina e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Faranno chiarezza sulle cause dello schianto i carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti sul posto.