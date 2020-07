Ponza, 4 turisti in mare aperto col motore in avaria: salvati dai carabinieri

Quattro turisti in mare aperto, con il motore in avaria, in balia delle onde. La brutta avventura oggi, 31 luglio, a Ponza. In località Monte Guardia il gruppetto si è accorto di essere nei guai. A salvarli sono intervenuti i carabinieri, con un battello pneumatico cc 403, in dotazione al reparto.

I militari hanno trainato il natante mettendolo in sicurezza in attesa dell’arrivo di un mezzo idoneo che lo ha rimorchiato. I quattro avventurieri, stando tutti in buone condizioni di salute, sono stati accompagnati al porto turistico.