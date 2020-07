Ponza, due coniugi imbarcano acqua: soccorsi da un’altra imbarcazione

Paura ieri (domenica 12 luglio), a Ponza per una coppia di coniugi che hanno iniziato a imbarcare acqua mentre tornavano al porto con un’imbarcazione. Il natante stava affondando e immediatamente gli occupanti hanno chiamato la Guardia costiera di Terracina.

Con calma sono però riusciti a rientrare scortati da un’altra unità da diporto che gli aveva prestato assistenza, mentre le due motovedette dell’ufficio di Terracina li stavano raggiungendo,

Subito dopo un’altra segnalazione era patita in località Porto Badino, dove veniva richiesto aiuto da un natante alla deriva per avaria ai motori, mentre aveva appena lasciato il porto di San Felice Circeo. La Guardia costiera si è quindi diretta in quella direzione per prestare soccorso.

Chi intraprende la navigazione deve sempre verificare che l’unità sia sempre perfettamente equipaggiata, idonea a prendere il mare e fornita delle prescritte dotazioni di sicurezza, non mancando di valutare i bollettini meteomarini in ragione delle caratteristiche e dei limiti operativi del mezzo, nonché che il rifornimento di combustibile sia sufficienti alla tratta da intraprendere.

Le eventuali situazioni di pericolo in mare possono essere segnalate al numero di emergenza gratuito 1530.