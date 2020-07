Ponza, sub in difficoltà soccorso a Zannone: gli interventi della Guardia costiera

Un sub in difficoltà è stato soccorso dalla Guardia costiera di Ponza e Ventotene mentre si trovava in immersione presso l’isola di Zannone.

L’ufficio marittimo di Ponza è stato chiamato nel fine settimana anche per due persone cadute in località di Cala Feola, Piscine Naturali: zone queste difficilmente raggiungibili via terra. Ferite sono state affidate agli operatori del 118 una volta portate in salvo.

Il personale della Guardia costiera ha anche svolto diversi controlli sia in mare che a terra. Nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”, tra sabato 11 luglio e domenica 12, sono stati controllati 30 stabilimenti balneari per il rispetto delle norme di sicurezza sul servizio di assistenza ai bagnanti ed il libero uso del demanio marittimo, 40 unità da diporto, sia private che commerciali. Verifiche anche presso l’area marina protetta delle isole di Ventotene e Santo Stefano.

Tre operatori del settore turistico – balneare sono stati sanzionati per aver preposizionato attrezzature balneari in assenza di bagnanti, tra cui una quarantina di lettini, in parte accatastati in area non consentita ed in parte già posizionati sull’arenile, sdraio, ombrelloni e le relative basi.