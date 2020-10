Pop, a Latina si parla di sociale. Appuntamento online

Latina oggi pomeriggio parla di sociale con Pop, Idee in Movimento. L’appuntamento è online: “Venti anni dalla legge 328: quale futuro per il sociale?”. L’evento, inizialmente previsto presso il Museo Giannini a Latina, è stato trasformato in un webinar a causa dell’andamento dei contagi e della nuova ordinanza regionale emanata negli scorsi giorni.

La diretta, oggi alle 17.30 è sulla pagina Facebook di Pop e sul sito www.movimentopop.it.

A partecipare alla diretta Facebook, oltre alla Presidente di POP e consigliera regionale Marta Bonafoni, l’assessora al Welfare e alle Pari Opportunità del Comune di Latina Patrizia Ciccarelli, il sindaco Damiano Coletta e l’onorevole Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti.

Il dibattito, che ruoterà intorno alla Legge 328 del 2000, sarà l’occasione per fare un bilancio sull’applicazione e l’evoluzione che la Legge avrebbe dovuto avere e per riflettere sullo stato delle politiche sociali, anche alla luce della difficile fase che il nostro paese sta attraversando.

“La legge quadro per “la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” è intervenuta coprendo un vuoto normativo di oltre 110 anni, ridefinendo in maniera organica le politiche sociali e apportando numerose novità. A distanza di venti anni però – si legge nella nota del movimento – è giunto il momento di chiederci se, a fronte della pandemia e delle fragilità che essa ha fatto emergere con forza, sia sufficiente questa regolamentazione o se invece sia necessario coltivare parallelamente politiche di sviluppo umane, sociali, ambientali, in grado di rispondere ai molteplici bisogni della collettività.

Un tema importante, che mette al centro il benessere delle persone, intese come fruitori di servizi ma anche come linfa e motore di una politica capaci di promuovere una società in grado di offrire una protezione sociale attiva, inserimento, valorizzazione, superamento degli ostacoli e rimozione dei disagi collettivi”.