Una grossa pianta da sughero è caduta ieri sera, dopo le 9, su una bifamiliare in località Molella a Sabaudia. E’ uno dei diversi danni causati dal maltempo. Nel comune, ma anche a Latina e in altre zone della provincia il temporale è stato violento e il vento molto forte.

In via San Francesco D’Assisi, a Sabaudia, la pianta è precipitata sulla strada e sull’abitazione danneggiando il tetto e il muro del cortile e abbattendo la linea aerea Telecom (interrotta).

Dopo l’allarme è stata informata la sala operativa della Protezione civile Regione Lazio che ha inviato sul posto i volontari dell’Anc Sabaudia per verificare se ci fossero danni e feriti, Fortunatamente tutti i componenti della famiglia sono rimasti illesi.

I vigili del fuoco con la scala mobile hanno quindi rimosso l’albero dal tetto dell’abitazione per verificare i danni e se le famiglie potessero rientrare in sicurezza. La strada è stata chiusa nei due sensi di marcia per permettere di lavorare in sicurezza.

E’ stato infine richiesto un sopralluogo per verificare che altre due piante di sughero che si trovano al margine della strada abbiano stesse problematiche alla radice di quella collassata.