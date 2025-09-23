Portano a casa una tartaruga e dei sassi dalla Sardegna: 3mila euro di multa

Pensavano di portare a casa un ricordo speciale delle spiagge sarde, ma per una coppia di Formia il souvenir si è trasformato in un problema serio. Durante i controlli al porto di Olbia, gli agenti hanno trovato nel bagagliaio dell’auto una tartaruga viva chiusa in una scatola di cartone e alcune pietre prese senza permesso dalla costa.

Le autorità hanno subito sequestrato l’animale, protetto da convenzioni internazionali, mentre per i sassi è scattata una multa che può arrivare fino a 3.000 euro. La tartaruga, invece, potrebbe costare ai due turisti conseguenze penali.

Un episodio che mette in luce l’importanza di rispettare la natura e le regole.