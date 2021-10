Porto Trieste, “Liberi di Scegliere” organizza la fiaccolata a sostegno lavoratori

Si terrà venerdì 29 ottobre la seconda fiaccolata a sostegno dei portuali di Trieste impegnati in una battaglia per la collettività nazionale e per il Diritto al lavoro.

La manifestazione è organizzata da “Liberi di Scegliere”, comitato nato spontaneamente dall’impegno congiunto di privati cittadini per la difesa dei diritti costituzionali.

Il corteo autorizzato dalla Questura di Latina, si svolgerà con appuntamento alle 20.30 in Piazza della Libertà, di fronte alla Prefettura e da lì partirà la sfilata con itinerario già comunicato alle forze dell’ordine e da queste approvato, per sostenere i lavoratori del porto di Trieste, da settimane impegnati nella difesa del diritto al lavoro sancito dalla Costituzione Italiana.